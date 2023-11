O almoço na Fiergs em que transcorreu o painel do Mapa Econômico do RS, ontem, contou com o prestígio de várias lideranças empresariais e políticas. Entre os destaques, secretários de Estado Ernani Polo (Desenvolvimento) e Tânia Moreira (Comunicação), o senador Luis Carlos Heinze; o deputado Felipe Camozzato; o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes; o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal; o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues; e o presidente da Câmara Municipal da Capital, Hamilton Sossmeier.