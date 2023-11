Panorama Fashion Gaúcho

A segunda edição do Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW) se realizou entre a quinta e a sexta-feira, no Paço dos Açorianos, falando sobre moda, mostrando tendências, entre muitos encontros e desfiles. A empresária Tati Sulepa coordenou os eventos por aqui, apresentando 16 desfiles de marcas gaúchas consagradas e alternativas, talks com estilistas e especialistas, como Lewis Beilharz, Maria Fernanda Souto, Patrícia Machado Brand e Karen Dinnerbier, entre outros. Na plateia, Dulce Rigotto, Cora Pinto Ribeiro, Paulo Guerra, entre muita gente mais. O Paço dos Açorianos que abriga o novo Museu de Porto Alegre, se revelou um local versátil capaz de abrigar diversas formas de eventos.