Por um mundo verde

Um mundo coberto de verde foi a ideia inicial do Shopping Iguatemi ao lançar o projeto que acompanha sua trajetória desde a inauguração, há 40 anos. A preocupação com a preservação da natureza e a educação ambiental cresceu e, hoje, a sustentabilidade, a economia circular, a gestão de resíduos e o consumo inteligente de água e energia elétrica passaram a fazer parte dos propósitos do shopping. Nailê Santos, gerente geral do Iguatemi, e Cristina Maggi, gerente de marketing, reafirmaram esses valores e atualizaram as iniciativas que vem sendo adotadas ao longo do tempo durante o lançamento de mais uma edição da campanha Cubra o Mundo de Verde, esta semana, com espaço de lazer e entretenimento aberto ao público. Neste sábado, dia 21, em uma parceria com a Associação dos Amigos do Jardim Europa, o plantio do primeiro canteiro de flores, no Parque Germânia, a partir das 10h, será a concretização de mais um item desse projeto.



Oktoberfest Pohlmann

Mestre Cervejeiro Luciano Pohlmann

Unindo suas duas atividades preferidas, o marujo e mestre cervejeiro Luciano Pohlmann está abrindo a Cervejaria Pohlmann, um brew pub com produção própria, na zona Sul de Porto Alegre. Neste final de semana, a programação se inicia nesta sexta-feira, 20, com a mostra fotográfica Navegando, de Fabiano Benedetti, de barcos a vela. No sábado, 21, o Oktoberock, a partir das 20h, terá a participação da banda Red Carpet; e no domingo, dia 22, das 11h30min até as 16h, o humorista Fritz do Canecão integrará as atrações da Oktoberfest Pohlmann, com gastronomia típica alemã. @cervejeriapohlmann

Elite Design em Revista

Entre as inovações da 6ª Mostra Elite Design, em cartaz até o dia 18 de novembro no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - GPA, o lançamento da Revista Mostra Elite Design movimentou a exposição, no final da tarde do feriado da quinta-feira passada. O Lounge Zéfiro recebeu profissionais e empresários que foram conhecer a novidade, que chega com quatro capas distintas, enfocando assuntos referentes à mostra, entrevistas e perfis de profissionais participantes desta edição e a realização da primeira edição do Salão de Design.



Reconhecimento

Idenir Cecchim, Arcione Piva e Sebastião Melo

Ao abrir a cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre para Arcione Piva, o vereador Idenir Cecchim (MDB), proponente da distinção, salientou a unanimidade que o nome do presidente do Sindilojas, de Porto Alegre teve entre os integrantes da casa. Com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do vice-prefeito, Ricardo Gomes, Piva recebeu o diploma de cidadão da Capital, na terça-feira passada, destacando sua trajetória na construção civil, desde seu primeiro emprego nas lojas Tumelero, aos 16 anos. O reconhecimento pela trajetória profissional e a participação nas decisões de melhorias do Centro Histórico da Capital também foram lembradas nos pronunciamentos da noite.



A despedida da cônsul-geral do Uruguai, Liliana Buonomo (na foto com Aristides Germani), teve o prestígio de cônsules e autoridades, com pronunciamentos de emoção e reconhecimento por seu trabalho de quase 6 anos na Capital

