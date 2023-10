Casa Gucci

A influenciadora Silvia Braz, conhecida celebridade e representante da Gucci, foi o centro das atenções na abertura para convidados da primeira loja da grife italiana, em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi. Cercada por fãs, Silvia esbanjou simpatia durante sua aparição no coquetel, posando para fotos e vídeos de quem a requisitasse. O amplo espaço da loja já apresenta o novo projeto desenvolvido para a América, resgatando a imagem da centenária Gucci, mostrando lançamentos de bolsas, sapatos e acessórios masculinos e femininos. Igor Braza, Vitor Souza e Carlos Jereissati, CEO do Grupo Iguatemi, estavam entre os inúmeros presentes.

Justa homenagem

A Sessão Solene na Câmara dos Vereadores em que Nora Teixeira foi homenageada com o Diploma de Honra ao Mérito, em proposição da vereadora Mônica Leal (PP), foi marcada pela emoção e prestígio de autoridades e amigos, na quinta-feira passada. Nora foi destacada por seu trabalho voltado às causas sociais, em que a saúde é o seu foco principal, especialmente junto ao complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que inclui o novo Hospital Nora Teixeira, que teve sua atuação desde o projeto à captação de recursos e concretização da obra. Presentes, Alexandre Grendene, as filhas Júlia e Victória, Alfredo Guilherme Englert e demais familiares.

Origens

A arquiteta Izabela Pagani, integrante do elenco da Casa Cor Rio Grande do Sul 2023, recebeu amigos, parceiros e convidados em seu ambiente Origens, na terça-feira passada. Em seguida, Izabela ofereceu um coquetel no Sense Wine Bar, operado pela Spaccio RAR em que estiveram presentes à confraternização a gerente de franquias da Casa Cor, Graziela De Caroli, Karina Capaverde, Luciano Mota, Luis Sentinger, Valdecir dos Santos e Vera Capaverde.

A exposição Torções, de objetos tridimensionais maleáveis de Leonardo Loureiro, com curadoria de Luís Chico Vargas, está em cartaz no Centro Cultural da Ufrgs até o dia 20 de outubro. EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí

• A data nacional da Espanha será comemorada nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, no Centro Espanhol de Porto Alegre, com acolhida de Laura Corchón Letosa, cônsul-geral da Espanha para o Rio Grande do Sul.

• O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, será reconhecido como cidadão de Porto Alegre, em proposição do vereador Idenir Cecchim, na sessão solene de outorga do dia 17 de outubro, no plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre.