Cenário primaveril

Em um dos cenários mais inspirados dos últimos anos, o Grêmio Náutico União recebeu os familiares das 49 debutantes de 2023, em seu salão de festas, promovendo uma noite memorável no sábado que passou. Repleto de flores, lustres de cristal, arranjos aéreos e castiçais, o renovado salão do clube recebeu a ambientação perfeita para o cerimonial que acertou no tom de modernidade aliado à tradição do ritual do debut, em clima primaveril. Na sequência das primeiras valsas com pais, padrinhos e familiares, o DJ Ivan Aune abriu a pista de danças sendo substituído mais tarde pelo DJ Gabriel R no comando da festa jovem que lotou o clube.



Manuela Macedo de Souza e Rafaela Borges Peixoto

Relações empresariais

Geneviève d'Angenstein e Silvana Pretto Zanon

A antropóloga francesa Geneviève d'Angestein foi a convidada de Silvana Pretto Zanon para a palestra A vida no ambiente empresarial, realizada no auditório do Instituto Ling, na quinta-feira passada. Após a conversa expositiva, que teve tradução simultânea, a diretora da Escola Business Etiquette Paris, foi recepcionada por Silvana com um coquetel elaborado por Chef Lucio Gastronomia. Na ocasião, ocorreu o lançamento do livro O Savoir-Vivre é um Jogo, em que o tema é a valorização das regras de conversação, gentileza e o bom convívio social, em uma tradução e organização de Silvana Pretto Zanon.



Anuário de decoração

A semana passada marcou também o lançamento do Anuário da Casa Cor RS 2023, em que estão registrados os ambientes que compõem a 31ª edição da mostra de decoração e paisagismo. Em uma iniciativa inédita, este ano o anuário exibe duas capas diferentes, homenageando profissionais com constante participação na mostra. ao longo dos anos. Ivan Andrade e Luiz Sentinger tiveram seus ambientes estampados e receberam seus exemplares durante evento comemorativo na última sexta-feira. A mostra pode ser visitada até o dia 22 de outubro, de terça-feira a domingo, inclusive feriados.



Maria Tomaselli e Carlos Eduardo Comas

