Sabores suínos

Ivan Mattos

A primeira edição do Porcaço, evento itinerante realizado na prainha do Cais Embarcadero, integrando a programação do projeto Churras no Cais, selou a parceria entre o Frigorífico Santo André e a churrasqueira Clarice Chwartzmann. Salientando a versatilidade dos sabores de cortes especiais de carne suína, a equipe de Clarice serviu o tradicional arroz de china, com farofa campeira acompanhando porções de mix de linguiças, matambrito com salada de repolho, o coleslaw, e costela defumada com purê de frutas. As degustações se iniciaram ao meio-dia do feriado Farroupilha, na quarta-feira, e se estenderam pela tarde sob os toldos do evento que deverá se repetir em diversas cidades do Estado.