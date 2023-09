Esculpidos pela natureza

Ivan Mattos

A empresária Rejane Tavares teve dupla comemoração na semana passada, quando celebrou os 10 anos de sua Ambientallize e lançou a coleção Joias da Natureza by Rejane Tavares, na Casa Vetro. As comemorações foram divididas em uma apresentação para a imprensa, um coquetel e a posterior abertura para os convidados conhecerem as novidades em locação e vendas. As opções em mesas, aparadores, luminárias e objetos foram criados em uma fusão de raízes e troncos trabalhados com ferro e resina, resultando em peças orgânicas únicas, feitas com madeiras encontradas na natureza e transformadas pela empresária.