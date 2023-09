Mestres do Jornalismo recebem medalha do Sindijors

Uma parte da história do jornalismo gaúcho esteve representada na cerimônia de encerramento das comemorações aos 80 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors), na terça-feira (12), no Multipalco Eva Sopher.

João Carlos Belmonte e Pedro Dreher na cerimônia de premiação

Antônio Oliveira, Carlos Bastos, João Carlos Belmonte, Lauro Quadros, Paulo Gasparotto, Tânia Carvalho, Vera Daisy e Vera Spolidoro foram destacados com a medalha dos 80 anos da entidade, recebidas das mãos de Laura Santos Rocha, presidente da associação e de Pedro Dreher, vice-presidente. Os jornalistas Flávio Porcello e João Borges de Souza receberam a distinção póstuma.

Paulo Gasparotto foi um dos grandes jornalistas homenageados

No palco, se apresentaram o Quarteto de Cordas do Theatro São Pedro, o Grupo Unamérica, os músicos jornalistas Arthur de Faria, Balala Campos, Cesar Fraga (Big Zen Vodoo) e Pâmela Amaro, além dos poetas José Antônio Silva e Márcia Martins recitaram textos próprios e de outros jornalistas escritores. A exposição fotográfica “Fotojornalismo como protagonista da notícia”, exibiu trabalhos de 14 profissionais. A programação cultural foi construída por um grupo de jornalistas, entre eles o crítico de música Juarez Fonseca. O evento também recolheu doações às comunidades atingidas pelas enchentes.

Pedro Dreher com Vera Daisy nas homenagens

Um dos mais antigos sindicatos do RS



Em setembro de 2022, o Sindjors completou 80 anos e, dentro das comemorações, a entidade programou atividades para os 12 meses valorizando os principais aspectos destas oito décadas de vida da entidade, uma das agremiações sindicais mais antigas do RS. Segundo dados do IBGE, apenas 0,3% das organizações completam mais de 54 anos de fundação.