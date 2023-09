Participações no evento Mapa Econômico em Passo Fundo

Mais uma edição regional do Mapa Econômico do RS ocorreu na quarta-feira, 13 de setembro, em Passo Fundo. O evento ocorreu no moderno espaço da Arena do Parque Tecnológico da UPF, reunido lideranças regionais.

O painel, realizado pelo Jornal do Comércio, conectou importantes atores dos setores do agronegócio, indústria, comércio, saúde, inovação, energias renováveis, construção civil, universidades, além de dirigentes de entidades locais e representantes de municípios das Regiões Norte, Noroeste e Missões, área do Estado que esteve em foco no debate.

Pablo Pavão e Bruna Cruz representaram o CIEE-RS na 3ª edição do Mapa Econômico. TÂNIA MEINERZ/JC

A jornalista Taís Rizzotto foi a mestre de cerimônias do evento. TÂNIA MEINERZ/JC

Márcia Horn, da Universidade de Passo Fundo; Téo Foresti Girardi, diretora do Parque Científicio e Tecnológico da UPF; e Cassiane Chais, head de Estratégia e Relacionamento com o Mercado da UPF. TÂNIA MEINERZ/JC