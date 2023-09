Espaços de arte e criação

A terça-feira de tempo chuvoso e trânsito caótico em Porto Alegre não prejudicou a inauguração para convidados da Mostra EliteDesign, que chega à sua 6ª edição, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA). Os 33 ambientes, planejados por jovens e experientes profissionais de decoração, arquitetura, paisagismo e design, se diferenciam pelos amplos espaços, propostas modernas, detalhes criativos e opções pelo despojamento e experimentação. Como a empresária Flávia Sffair revelou para a coluna, a mostra tem muito de seu jeito de ser, em total conexão com Cezar e Jaqueline Araújo, os atuais curadores. A exposição, debruçada sobre o Guaíba, permanecerá aberta ao público, de quinta a domingo, até 12 de novembro.



As virtudes de Bé

Roberto Oliveira e Maria Agostina Oliveira

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A vivência de Maria Isabel Chaves Cirne Lima, ou simplesmente Bé Cirne Lima, criada no ambiente festivo de duas das famílias mais tradicionais do Rio Grande do Sul, resultou no livro A vida me ensinou a fazer festas. A edição, autografada pela autora e sua colaboradora, Laura Rangel, retrata a história de uma mulher que, habituada à vida social, empreendeu justamente no setor em que se sentia mais próxima, ajudando a cunhar, ao lado de Martha Fortuna e Cristina Dornelles, a especialidade de cerimonialista, ainda nos anos 1990. Em seu lançamento, no restaurante Fazenda Barbanegra - Parrilla, na chuvosa terça-feira desta semana, Bé recebeu muitos amigos e admiradores para os autógrafos e brindes e teve uma verdadeira festa ao seu redor. Merecidamente.

Mestres do Jornalismo

Carlos Bastos recebeu a medalha de Laura Santos Rocha

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Uma boa parte da história do jornalismo gaúcho esteve representada na cerimônia de encerramento das comemorações aos 80 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors), esta semana, no Multipalco Eva Sopher. Antônio Oliveira, Carlos Bastos, João Carlos Belmonte, Lauro Quadros, Paulo Gasparotto, Tânia Carvalho, Vera Daisy e Vera Spolidoro foram destacados com medalhas dos 80 anos da entidade, recebidas de Laura Santos Rocha, presidente da associação, e de Pedro Dreher, vice-presidente. Os jornalistas Flávio Porcello e João Borges de Souza receberam a distinção póstuma.



A multimídia Jaqueline Pegoraro, à esquerda na foto com Luana Fleck, assinalou mudança de idade esta semana, reunindo seus muitos amigos à bordo do catamarã Viva Guaíba para as comemorações.

RICARDO LAGE/DIVULGAÇÃO/JC