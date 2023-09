Arte Reflexiva

O coletivo de artistas gaúchos reunidos na exposição Depois das Sombras, na Galeria Porão do Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre, propõe mudanças de paradigmas da humanidade e de um novo renascimento, em direção à uma nova ordem mundial. Através da curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Neto os trabalhos dos 35 artistas reunidos nesta mostra têm em comum a inconformidade e a descoberta de novos significados para uma expressão artística compatível com os tempos atuais, principalmente, pós-pandemia. A visitação segue até 3 de novembro.



Cardápio mutante

Carlos Kristensen e seu novo cardápio diário

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O chef Carlos Kristensen, responsável pelo cardápio do Um Bar & Cozinha, reuniu imprensa e influenciadores digitais para degustação de suas novas sugestões de menu diário, na terça e quarta-feira passadas. Os almoços da semana agora são mais rápidos, focados nos pratos mais pedidos pela clientela, mudam a cada dia e atendem a demanda de um público que prioriza dinamismo e preços acessíveis. Especializado em um sabor internacionalmente local, Kristensen comunicou que os menus mudarão mensalmente e muitos pratos que saíram do cardápio irão visitar as opções do dia a dia a partir de agora.

Em cena

Angela Dippe em seu solo Da Puberdade à Menopausa

NATÁLIA MÜLLER/DIVULGAÇÃO/JC

A atriz e bailarina Angela Dippe está excursionando pelo Rio Grande do Sul, sua terra natal, com seu solo Da puberdade à menopausa, pelo Circuito Sesc de Artes Cênicas que segue dia 13 para o Teatro do Sesc Caxias do Sul e no dia 15 para Passo Fundo. No último dia 6, Angela não deu trégua à plateia com seu humor inteligente e sua atuação inspirada durante o relato das agruras, prazeres e dilemas pelos quais as mulheres passam durante a vida. Dona de uma forma física invejável, a atriz de 61 anos sabe ser divertida e trazer informações importantes sobre saúde, posicionamentos femininos e desmistificação de mitos.

Mostra Elite Design