Exposição reúne 45 obras de Pedro Weingärtner

A exposição Pedro Weingärtner - 170 Anos - No Campo dos Olhos, com curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, teve abertura para convidados, na semana passada. Nilson Luiz May falou em nome da Casa da Memória da Unimed Federação RS, destacando a importância do pintor, gravador e desenhista filho de imigrantes alemães. A mostra de 45 obras, a maioria inédita ao público, apresenta desenhos, pinturas, livros sobre o artista, catálogos, documentos e fotos, que retratam a obra do pintor gaúcho que se dedicou às imagens do cotidiano de sua época e retratou as paisagens do Pampa. A mostra permanecerá aberta ao público até 26 de janeiro de 2024, na Casa da Memória da Unimed Federação RS.



Testemunho de trabalho

Tainá Vidal e Tânia Bian

EVANDRO OLIVEIRA/JC

O livro Moda Alegre, lançado na terça-feira desta semana, no Theatro São Pedro, apresenta o testemunho de 20 mulheres de comunidades carentes de Porto Alegre que, através de empreendimentos na área de costuras, deram um novo rumo para suas vidas e foram inseridas no mercado de trabalho. A iniciativa integra o projeto Coletânea Empreendedoras de Alta Performance, da Editora Leader e teve a coordenação de Tainá Vidal que organizou o desfile em que as roupas produzidas por elas foram apresentadas ao público no Foyer Nobre do Theatro São Pedro.

Uma opereta no Pampa Gaúcho

Felipe Bertol em cena da divertida opereta Os Bacharéis

LEANDRO RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC

Baseada em libreto de Simões Lopes Neto e José Gomes Mendes, com música de Manuel Acosta y Olivera, a Casa da Ospa, trouxe de volta aos palcos depois de 18 anos, a comédia-opereta Os Bacharéis, em montagem conjunta com Companhia de Ópera do RS (CORS), no sábado passado. Com regência e direção musical do maestro Evandro Matté e direção cênica de Marcelo Ádams, o espetáculo agradou em cheio a plateia que se identificou com as expressões tipicamente gaúchas inseridas na montagem. A estreia em Porto Alegre precedeu a apresentação em Pelotas para uma sessão no Auditório do Sicredi, nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, em homenagem aos 150 anos da Associação Comercial de Pelotas.

Longevidade

Diana Pippi da Motta e Carlos Alberto Pippi da Motta

EVANDRO OLIVEIRA/JC