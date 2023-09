Confraternização na Casa do Jornal do Comércio na Expointer

Como encerramento de sua participação por nove dias repletos de reuniões, visitas, eventos e premiações, na 46ª Expointer, em Esteio, a diretoria do Jornal do Comércio organizou o seu já famoso happy-hour, em que recebe autoridades, parceiros, amigos e colaboradores para as despedidas do evento que costuma receber um grande número de pessoas.



Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio e sua esposa, Andréa Schneider, Valéria Jarros Tumelero e Mércio Tumelero e Giovanni Jarros Tumelero



A frente da Casa do Jornal do Comércio, desde as primeiras horas da tarde, começou a ser organizada para as parrillas que serão preparadas por Mateus Canellas, sócio da Ruta Assado e Bar e Leandro Ross da Rosa, representando a Comparsa Cabeça de Touro, que, mais uma vez foram parceiros do evento e prepararam as diversas iguarias que foram servidas ao longo da noite.





Detalhe da frente da Casa do Jornal do Comércio na Expointer

Os produtos da Santa Fé Carnes, Estâncias Gaúchas e Carneiro do Sul foram sendo preparados desde cedo, a fogo lento, em grelhas montadas de forma atraente enquanto o público que passava pela frente registrava o desenrolar das operações.

Leonardo Ross da Rosa e Mateus Canellas, parceiros e assadores responsáveis pelo sucesso do churrasco da noite



Os demais convidados foram chegando com o anoitecer e a direção do Jornal do Comércio integrada por seu diretor-presidente, Mércio Tumelero, ao lado de Valéria jarros Tumelero, do diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero e Stefânia Jarros Tumelero, deram a acolhida aos participantes.

João Pedro Corletta Castro, representante da Carneiro do Sul



Matheus Macedo e Michelly Carpena participaram do happy-hour na Casa do JC na 46ª Expointer



Passaram pela Casa do JC para os brindes e aperitivos assados, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal e sua esposa, Andréa Schneider; Marcelo Fett Pinto, representando as Estâncias Gaúchas, João Pedro Corleta Castro, responsável da Carneiro do Sul; Léo Rodinei dos Santos, parceiro da Santa Fé Alimentos; Matheus Macedo, a vereadora Comandante Nádia, Suzy Garcia de Garcia, presidente da Farsul Jovem, Marcelo Tovo e Ana Loro Tovo, editores da Multiplataforma Onne & Only, Bruna Lamp e Herbert Schumacher, da Abadessa; Paula Pagliolli e Claudio Castilho, entre muitos amigos, empresários e convidados que estenderam as conversas até tarde da noite, sempre com a parceria do chope tirado na hora dos barris da Cervejaria Abadessa.

Marcelo Fett Pinto, das Estâncias Gaúchas e Léo Rodinei dos Santos, da Santa Fé Alimentos