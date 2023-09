Estilo campeiro

Desde o final da tarde da sexta-feira passada, a frente da Casa do Jornal do Comércio, na 46ª Expointer, concentrou curiosos que passavam atraídos pelo espetáculo da parrilla armada pela Ruta. O encerramento das atividades da Casa do JC, em Esteio, teve a experiência dos integrantes da Ruta que ofereceram um assado em grande estilo. O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e o diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, ao lado de Valéria Jarros Tumelero e de Stefania Jarros Tumelero, receberam inúmeros convidados e parceiros desta edição da feira para um happy hour que adentrou a noite movimentado pelos muitos amigos dos organizadores.

Relembrando Lou Borghetti

Pequeno palco para uma grande atração

Unindo pocket-show com stand-up, a atriz e cantora Valéria Barcellos subiu ao palco do POA Comedy Club, em Porto Alegre, no domingo passado, para estrear Isso a TV Não Mostra. De personalidade esfuziante, a performer dominou o pequeno palco e cresceu em atitude, musicalidade e descontração, ao lado do violonista Rafael Erê, cantando e relatando sua atuação em Terra e Paixão, primeira experiência em uma novela de televisão. Com humor, Valéria repassa sua carreira em Porto Alegre, Paris e Rio de Janeiro, a ligação com a arte e o seu cotidiano como uma atriz trans que tem conquistado respeito e admiração nacional rompendo barreiras e estereótipos.