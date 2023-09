Valéria Barcellos esbanja versatilidade em sua estreia em Porto Alegre

Misturando pocket show com stand up, a atriz e cantora Valéria Barcellos subiu ao palco do POA Comedy Club, em Porto Alegre, no domingo (03), para a estreia nacional de Isso a TV Não Mostra. Com uma personalidade esfuziante, a performer Valéria dominou o pequeno palco e cresceu em atitude, musicalidade e descontração, ao lado do violonista Rafael Erê, cantando e relatando sua atuação em Terra e Paixão, atual cartaz da Rede Globo, sua primeira experiência em uma novela de televisão, entre muitos outros temas.

Com uma carreira de mais de 35 anos na noite e nos palcos gaúchos, Valéria extrapola qualquer discurso que a minimize e se impõe como uma artista que busca sua verdade, muito além de rótulos ou classificações. Brincando com sua posição e dia a dia de uma novela do horário nobre da Rede Globo, Valéria transforma tudo com bom humor e vivacidade, apontando que não está ali por acaso e que chegou aonde chegou por mérito próprio. As referências aos grandes nomes da televisão, antes seus ídolos, e agora parceiros de cena, refletem a desglamourização da profissão e divertem com histórias dos bastidores nos quais têm vivido.

Valéria repassa sua carreira em Porto Alegre, Paris e Rio de Janeiro, a ligação com a música e a arte e o seu cotidiano como uma atriz trans que tem conquistado respeito e admiração nacional através de seu talento e trabalho. Transitando pela via do humor, Valéria revela em seu subtexto orgulho e estupefação, de estar onde está e de ser quem é. Com orgulho e paixão. E nisso, ela é imbatível.

O espetáculo teve ainda a participação de Betina Alcântara, cartaz de sucesso do local, que demonstrou uma sintonia perfeita com a amiga em cena.

O espetáculo segue em cartaz no POACC nos dias 10, 17 e 24 de setembro, sempre aos domingos, às 20h.



Porto Alegre Comedy Club (R. 24 de Outubro, 1454) Ingressos no local