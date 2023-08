Experiências na Serra Gaúcha

Ivan Mattos

O lançamento do projeto Bacco Wine Heaven, o primeiro Resort Eno Experiences do Brasil, foi apresentado no sábado que passou, em Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, para jornalistas e influenciadores digitais. Os espumantes de coloração azulada serviram de brindes de boas-vindas aos convidados que conheceram detalhes da proposta imobiliária situada na Vinícola Mondadori, onde os moradores e hóspedes terão a oportunidade de participar do processo de criação de vinho ou espumante personalizado. Os irmãos Humberto e Diogo Giacomello, sócios na empresa, conduziram a visita às unidades decoradas. A previsão de inauguração é para 2026.