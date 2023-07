Novos rumos para a Bienal

A 14ª Bienal do Mercosul começou a ser delineada na noite da quarta-feira desta semana, quando Carmen Ferrão confirmou sua permanência para mais um ano à frente da mostra de arte latino-americana e anunciou o carioca Raphael Fonseca, como o novo curador do evento. Nesta edição, o diferencial certamente se dará na curadoria adjunta, formada por uma equipe de jovens dispostos a renovar conceitos e concretizar o desejo da presidente de que a 14ª Bienal do Mercosul seja muito diferente da anterior e tão respeitada quanto a Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel, referenciais da arte contemporânea na Europa. Para essa curadoria Raphael está pesquisando uma vertente que demonstre a visão pós-pandêmica da arte, "uma celebração à vida que irradie arte e cultura do centro para toda a cidade", sintetizou. A bienal está prevista para ocorrer entre 12 de setembro e 17 de novembro, de 2024.



Cursos Integrados de Artes

As professoras de História da Arte, Tânia Bian e Angela Wolf preparam mais uma bateria de seus Cursos Integrados de Artes, que ocuparão as tardes do segundo semestre, com início marcado para o dia 1º de agosto, na Pucrs. Passo a Passo da Idade Média, Arte e História da Península Itálica, A Sociedade Vista Através das Artes, Arte e História da Grécia e Curiosidades sobre Arte e História, estão entre os temas oferecidos, em aulas presenciais que já estão com as inscrições abertas.



Réquiem para Laura

A soprano gaúcha Laura de Souza, falecida em 2022, será homenageada neste domingo, dia 23, e no sábado, dia 29 de julho, com os concertos Réquiem para Laura, na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, na Rua dos Andradas. O famoso Réquiem em ré menor, de Wolfgang Amadeus Mozart, conta com o Coral da Casa da Música, os cantores Raquel Fortes, Angela Diel, Maicon Cassânego e Daniel Germano, com Ricardo Bahamondes ao piano e Lucas Alves na regência.

Vinte e cinco

O jornalista Fabiano Brasil com Jefferson Fürstenau, na sessão de autógrafos, na Kia Sun Motors, do livro 25 Histórias que eu não contei em 25 anos, o quinto de sua carreira

A linguagem da luz

Elvira Fortuna

