Inspirados pela Arte

Ivan Mattos

Inspirado pela arte e arquitetura, o grupo Tomasetto Engenharia reuniu seus convidados no Instituto Ling, na semana que passou, não só para celebrar seus 42 anos de vida, mas também para divulgar detalhes de seus novos empreendimentos na construção civil. Os jovens empresários Romeu, Sandro e Roberto Tomasetto tiveram a companhia dos fundadores da empresa, Paulo Roberto e Gersino Egídio Tomasseto nos brindes e rápido speech que reuniu a família de construtores entre os lounges montados com os lançamentos imobiliários. O artista visual Ricardo Pirecco comentava sobre sua criação que integrava a decoração do Lounge Tribeca, um dos empreendimentos destacados na ocasião, que conta com a curadoria de Paula Bohrer e fará parte do prédio.