Memórias de Eva Sopher

Ivan Mattos

A exposição Eva Sopher e Theatro São Pedro: Amor à primeira vista, com curadoria de Renata Rubim e expografia de Luísa Santos, foi aberta na manhã do domingo dia 18, na galeria do Theatro São Pedro, no dia em que Dona Eva completaria 100 anos de vida. Antonio Hohlfeldt e Renata Rubim abriram as portas da mostra fotográfica ao lado dos dirigentes da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, familiares de dona Eva, amigos como Lúcia, Fernanda e Lucinda Verissimo, Ivete Brandalise, Fernando Baril, Geraldo Lopes, Alice Urbim, Rute Sopher Pereyrón, Tânia Carvalho e Felicinho Santos. A exposição permanece em cartaz até o dia 1º de julho e depois, será transferida para o Multipalco Eva Sopher.