Ópera "I Pagliacci" ganha nova montagem da OSPA em parceria com a CORS

Ivan Mattos

Considerada uma obra-prima do repertório operístico italiano e uma das mais populares do autor, a ópera I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, estreou no sábado (17), em uma parceria da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), com um grande elenco de solistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e participação do Coro Sinfônico da OSPA, com 25 cantores – marcando a primeira parceria entre as duas instituições. A companhia de circo que está no centro da trama é interpretada pelo Grupo Tholl, trupe circense sediada em Pelotas que é uma referência nacional com vinte anos de trabalho completados recentemente. A estética do grupo, rica em lirismo, criatividade e cor, inspirou toda a ópera, dos cenários aos figurinos, garimpados do acervo da trupe, dando todo o colorido e energia que formam o pano de fundo perfeito para o espetáculo.Questões como feminicídio e discriminação – intrínsecas à história original – surgem nesta releitura contemporânea da ópera, que tem a regência e a direção musical de Evandro Matté e a direção cênica e concepção de Flávio Leite. “O Brasil é um país que mata uma mulher por feminicídio a cada seis horas, e esta ópera apresenta um caso clássico de maus tratos, cárcere privado e abuso contra a mulher. Sem alterar nada da ópera original, apenas questionamos se esses crimes podem continuar impunes em 2023 através da encenação”, pontua Leite. As apresentações da ópera I Pagliacci abrem as comemorações do centenário de nascimento de Eva Sopher, empreendedora cultural responsável pela reconstrução do Theatro São Pedro e da criação do Multipalco. Na manhã do domingo (18), a Banda da Brigada Militar estará apresentando um repertório festivo, na Concha Acústica do TSP, com entrada franca, antecipando a abertura da exposição “Eva Sopher e Theatro São Pedro: Amor à primeira vista”, com curadoria de Renata Rubim e expografia de Luísa Santos.