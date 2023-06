O Country Club aos 93 anos

Ivan Mattos

A comemoração dos 93 anos do Porto Alegre Country Club, no sábado passado, reeditou os grandes encontros festivos que o clube de golfe teve a maestria em proporcionar a seus sócios e convidados ao longo do tempo. Estreando como anfitriões, o novo casal presidente Vinicius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Girardi Biffignandi, acompanhados por Pedro Teixeira Becker e Karime Costalunga, também integrantes da nova diretoria, recebiam com entusiasmo um grande número de golfistas e demais amigos que prestigiaram o jantar assinado por Chef Lucio Gastronomia. A noite teve sequência com o DJ Carazzo movimentando a pista de danças, que abriu com o tradicional New York, New York, na interpretação de Frank Sinatra.