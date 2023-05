Conceito atualizado

A Savarauto Mercedes-Benz inaugurou sua mais recente unidade em Porto Alegre, sintonizada com o novo conceito de experiência da marca alemã, que propõe um ambiente em que os automóveis são o centro das atenções, como em uma exposição de arte. Carlos Garcia, CEO Presidente da Mercedes-Benz do Brasil, salientava que a nova loja estreava o layout que a empresa está exibindo mundo afora, e com o formato que apresentarão, a partir de agora, também no Brasil. Elizeu Pereira e Leonel Bortoncello receberam para os brindes em torno das inovações, saudando o conceito de humanização que está reformulando o tratamento das novas lojas.



Elizeu Pereira e Leonel Bortoncello

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Noite Solidária

Edu Lyra

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A rede de ONGs Gerando Falcões e o Instituto Ascendendo Mentes promoveram um jantar beneficente, na Casa NTX, na semana passada, que contou com a chancela do Instituto Helda Gerdau Johannpeter. O empreendedor e ativista social, Edu Lyra, fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, fez a palestra de abertura, atuando também como leiloeiro ao lado de Liliamar Pestana, incentivando os lances da noite, em benefício da entidade gaúcha. Cerca de 600 pessoas prestigiaram a ocasião que arrecadou mais de R$ 120 mil em obras leiloadas, além da doação feita pelo Município junto ao Estado de um terreno com imóvel que passará a ser a sede das atividades do instituto.



Pizzaria no Fundo do Mar

Michele Scur Dalatéia (E) e Gabriela Scur Dalatéia (D) Inauguração da Pizzaria Cara de Mau

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Misturando piratas, sereias e marujos, o novo espaço temático da Pizzaria Cara de Mau, no Boulevard Laçador, o Salão Pérola, teve lançamento para a imprensa recentemente. Os personagens circulavam pelo ambiente que reproduz o fundo do mar e conta com camarim para caracterizações das crianças e salão exclusivo para festas e eventos. O clima das profundezas marítimas e seus encantos foram apresentados pelas irmãs Michele e Gabriela Scur Dalatéia, empreendedoras do novo local.

Reconhecimento

O Hotel Plaza São Rafael celebrou 50 anos e recebeu a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia; na foto, Oscar Schmidt, a deputada Patrícia Alba e o presidente da rede, Carlos Henrique Schmidt

EVANDRO OLIVEIRA/JC