Uma festa para os 90 anos do Jornal do Comércio

Ivan Mattos

Os 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio foram comemorados nesta quinta-feira, dia 25 de maio, durante um almoço no salão de eventos da Fiergs. A ocasião também foi marcada pela entrega do prêmio Destaques do Ano e pela celebração do Dia da Indústria. Um verdadeiro quem é quem de nomes da política, empresariado, bem como lideranças de vários setores produtivos e de negócios circulou pela área VIP do evento e depois no salão de festas. Mércio Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, recebeu ao lado de Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do JC, as autoridades que foram chegando. A presença de sete ex-governadores do Rio Grande do Sul, além do atual chefe do Executivo, Eduardo Leite, foi o termômetro da relevância do jornal e do seu papel decisivo nas principais atividades políticas, econômicas e sociais no Estado ao longo desses 90 anos. A ocasião também ficará marcada pelo anúncio da passagem de comando da empresa, que Mércio Tumelero fez questão de oficializar ao fim do seu pronunciamento, saudando Giovanni, que será o novo presidente do Jornal do Comércio.