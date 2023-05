Por dentro do Laçador

Ivan Mattos

A primeira exibição do documentário Monumental! O Restauro de um Símbolo, com roteiro e direção de Jaime Lerner, ocorreu na noite de quarta-feira (24) na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Com narração do ator Carlos Cunha, o filme mostra, não só o cuidadoso processo de restauração pelo qual passou o Laçador, como contextualiza o período histórico desde sua criação em 1954, passando também pela história de seu autor, o escultor Antônio Caringi com suas principais obras. Um dos símbolos da capital gaúcha, o Laçador aparece sendo diagnosticado por um especialista francês, retirado de seu local de exibição em uma minuciosa operação de transporte e logística, e, logo em seguida, esmiuçado em todas as fases de restauração pelas quais passou até retornar ao seu lugar definitivo. A opção pela narrativa do ponto de vista do próprio Laçador humaniza a tradicional figura símbolo dos gaúchos, entremeada por depoimentos de historiadores, técnicos e dos filhos do escultor. O pano de fundo histórico ganha protagonismo com a narrativa da trajetória de Caringi, cuja formação europeia, definiu seu gosto pela escultura monumental que se tornou sua principal ocupação e pela qual ficou reconhecido internacionalmente. A célebre história de que o tradicionalista Paixão Côrtes serviu de modelo ao Laçador também é abordada no documentário, sendo esclarecida de maneira divertida pela voz do próprio escultor. Assim, o filme é mais um valioso documento artístico-histórico-cultural que merece e precisa ser assistido. A obra é uma realização da Associação Sul-Riograndense da Construção Civil e Sinduscon-RS (Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico). O patrocínio é da Gerdau e o financiamento do Pró-cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande Sul e tem previsão de estreia na própria Cinemateca Capitólio no dia 1 de junho.