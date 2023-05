Arte Inclusiva

Ivan Mattos

O material de trabalho dos artistas do grafismo virou suporte de criação para a inauguração da galeria de arte urbana itinerante, a PaxPopUp4D, onde esculturas em formato de sprays gigantes dividem espaço com murais e telas de 10 outros artistas, no Galpão do 4D Complex, no Bairro Floresta. A arte em murais e telas de várias dimensões, complementam a mostra no espaço da antiga fábrica de vidros que abrigará exposições até a instalação das futuras operações gastronômicas que serão geridas pelo Grupo Press, com previsão de abertura em 2024.