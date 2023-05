Recepção festiva no Glamour Girl

Ivan Mattos

Giovana Bilibio e Manuela Hausen, as atuais Glamour Girl e Glamour Friend, recepcionaram as 23 candidatas ao Baile das Glamours de 2023, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, na quinta-feira passada, no Salão Boa Vista, da Associação Leopoldina Juvenil. Entre as novidades da programação deste ano, estão o Drive Thru Solidário, ainda no primeiro semestre; o Desfile da Liga Solidária, em 17 de agosto, e o retorno do Baile das Glamours à Associação Leopoldina Juvenil, em 1º de dezembro, com a organização de Xuxa Pires.