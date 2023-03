Novo Palco

O Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher, foi entregue na tarde da segunda-feira desta semana, marcado por uma visita às salas de ensaio, camarins e oficinas, conduzido por Dilmar Messias, diretor artístico do Theatro São Pedro. A visita às novas instalações foi acompanhada pelo governador Eduardo Leite, pelo presidente da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, Gilberto Schwartsmann e autoridades e integrantes da classe artística. A cerimônia contou ainda com o descerramento de uma placa em homenagem a Olga Reverbel, professora e teóloga de teatro que teve seu nome escolhido em uma votação aberta ao público. A apresentação da peça O Homem e a Mancha, com Marcos Breda encerrou a programação festiva.

A realização da segunda edição do South Summit, no Cais do Porto, está no centro das atenções de Porto Alegre até esta sexta-feira, dia 31, com os temas relacionados à inovação, ao empreendedorismo e investimentos no setor de tecnologia. Um grande público tem sido atraído aos debates, lançamentos, palestras e à imersão no universo das startups e suas conexões. Na noite de quarta-feira, a movimentação se transferiu para o Instituto Caldeira que recebeu 250 participantes do evento para uma confraternização em que, inovações também no setor gastronômico foram propostas pela área da Gastronomia do UniSenac, durante coquetel servido com novidades em insumos e tecnologias.