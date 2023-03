Porto Alegre ganha um novo espaço teatral

Ivan Mattos

O Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher, foi entregue ao final da tarde da segunda-feira (27), marcado por uma visita às salas de ensaio, camarins, oficinas e ao novo espaço, com condução de Dilmar Messias, atual diretor artístico do Theatro São Pedro. A visita de reconhecimento das novas instalações foi acompanhada pelo governador Eduardo Leite, pelo presidente da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, Gilberto Schwartsmann e muitas autoridades e integrantes da classe artística. A cerimônia contou ainda com o descerramento de uma placa em homenagem à Olga Reverbel, professora e atriz de teatro que teve seu nome escolhido em uma votação aberta ao público. A apresentação da peça O Homem e a Mancha, com Marcos Breda encerrou a programação festiva que teve brindes após a encenação. Participaram da inauguração, a secretária de cultura do Estado, Beatriz Araújo, o secretário municipal de cultura e economia criativa, Henry Ventura, o ex-governador Olívio Dutra, Renata Rubim, filha de dona Eva Sopher, do diretor do Theatro São Pedro, Antônio Holfeldt, Suzana Saldanha, Luiz Arthur Nunes, Zé Adão Barbosa, Clarice Chwartzmann, Claudia Abreu, Elizabeth Reverbel de Souza, Alice Urbim, entre muitos outros convidados. A programação do novo teatro terá prosseguimento com a estreia do novo espetáculo de Luciano Alabarse, Esperando Godot, que cumprirá temporada de 31 de março até 30 de abril.