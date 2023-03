A Alma da Cidade

A mostra fotográfica Gente da Cidade, produzida por Gilberto Perin, teve abertura festiva no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, na Cidade Baixa, na quinta-feira passada. O velho casarão recebeu alguns dos retratados, como Paulo Gasparotto, Fernando Baril, Suzana Saldanha, Marta Biavaschi, João Carlos Castanha, Deise Nunes, Marcos Breda, Sakae Suzuki, Tabajara Ruas, Jorginho do Trumpete, entre familiares e amigos de outros personagens retratados. Em seu rápido speech, Perin instigou que a mostra tenha continuidade com outros fotógrafos e quem sabe, ele mesmo, mostrando mais personagens que representam a alma de Porto Alegre. Boa ideia.



Ambientes & Design

Marcelo Gonçalves e Cássia Kroeff no lançamento do anuário da Casa Vogue

TÂNIA MEINERZ/JC

Henrique Zorzi abriu as portas da Breton, na semana passada, para recepcionar arquitetos e decoradores que tiveram seus projetos incluídos na edição de 2023 do Livro do Ano da Revista Casa Vogue. A edição de luxo circulou entre os convidados e profissionais da área, como Cássia Kroeff que teve dois projetos seus inseridos na publicação, um deles em parceria com Marcelo Gonçalves. Segundo Zorzi, a Breton concentrará eventos de arte e decoração ao longo do ano, com convidados para palestras e mostras de decoração e arte.



Fechando o Verão

Thiago Soares, Miss RS Alina Furtado e Bebeto Azevedo

TÂNIA MEINERZ/JC

Com discotecagem de Marcos Maffei, o Ora Felice, happy hour que acontece todos os verões no Peppo Cucina, em Porto Alegre, encerrou sua temporada de 2023, na semana passada, com a participação de Bebeto Azevedo e Thiago Soares, diretores da Revista Diário de Bordo. Pedro Hoffman e Andrea Lobos recepcionaram as candidatas ao Miss Universe Rio Grande do Sul, evento que passa a ter a produção e realização de Bebeto e Thiago, previsto para ocorrer em breve, em Canoas. Deise Nunes e Lair Ferst participaram do happy hour que se despediu do verão. Ano que vem tem mais.

Novidade

Daniel Fiorda e Luciana Dátola são os investidores da nova proposta de servir vinhos e espumantes em espaço alternativo, no coração do Cais Embarcadero, com o DW - The Wine Bar, que acaba de ser inaugurado.

TÂNIA MEINERZ/JC