Os 30 anos do Imama/RS

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama/RS) cuja nova diretoria é integrada por Cíntia Seben, Ademar Bedin e Rita Cunha, recebeu a imprensa para um café da manhã, nesta semana, para divulgar a programação de aniversário dos 30 anos da entidade. No dia 31 de março, um almoço no Thai House Koh Pee Pee terá a renda dos convites revertida para as diversas ações na prevenção e tratamento do câncer de mama, iniciando as atividades. No dia 25 de abril, o livro Que Câncer é esse, terá lançamento na Kia Sun Motors e um jantar comemorativo aos 30 anos do Imama/RS que deverá acontecer ainda no primeiro semestre deste ano.



Vozes do Deserto

O diretor Luciano Alabarse abre a temporada teatral gaúcha com a sua adaptação de Esperando Godot, texto do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, cuja estreia integra a inauguração do Teatro Oficina, do Complexo Cultural Multipalco, no dia 31 de março. No elenco, estrelas gaúchas como Sandra Dani, Janaína Pellizon, Arlete Cunha, Lisiane Medeiros e Valquíria Cardoso vivendo, além dos célebres personagens Vladimir e Estragon, encarnam "todas as vozes do mundo" que recusam o esquecimento. A montagem remete aos milhares de vítimas dos genocídios como o Holocausto, os refugiados da Síria, os trabalhadores escravizados que ainda persistem, entre tantos outros deserdados e perseguidos.



Novas Pegadas

Bruna Justen e Ana Lucia Loro Tovo participaram do evento

TÂNIA MEINERZ/JC

Os irmãos Gabriel Ranft, diretor administrativo e Gustavo Ranft, diretor comercial da Calçados Pegada, acabam de inaugurar mais uma loja na Capital, desta vez no Shopping Iguatemi. A grife de calçados de Dois Irmãos está chegando a Porto Alegre e a noite de inauguração, na terça-feira passada, teve movimentação na nova unidade com imprensa e comunicadores conhecendo produtos que só constavam de catálogos de lojas multimarcas ou em suas filiais da Serra Gaúcha. A Pegada também está no Praia de Belas Shopping suprindo essa lacuna.

Mundo Cervejeiro

A tecnóloga cervejeira, sommelière e mestre em estilos pelo Instituto da Cerveja Brasil (ICB), Bianca Telini, esteve recentemente no Plaza HUB para uma palestra sobre cervejas e harmonizações. Durante o bate-papo, Telini descomplicou a harmonização dos diferentes estilos de cerveja no preparo de pratos variados, ajudando a elevar a experiência de consumir cerveja de forma criativa. Atualmente ela é responsável pelo controle de qualidade microbiológico da Cervejaria Tupiniquim e sócia-fundadora da empresa de consultoria para cervejarias, a Clado, e foi a única brasileira classificada para o campeonato mundial de sommelier de cervejas, ocorrido na Alemanha, em setembro de 2022, alcançando a 36° posição do ranking mundial.



Amigos do Museu

A semana marcou a posse da nova Diretoria da Associação de Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, tendo Tulio Milman como presidente e Marcelo Borges Rodrigues como vice-presidente, em cerimônia com Marcus Vinícius Klein, diretor do MCT da PUC.

TÂNIA MEINERZ/JC