Detonando o rock'n'roll

Ivan Mattos

Considerada uma das primeiras bandas de rock gaúcho, e que, segundo Thedy Corrêa, "abriu as veredas do rock para todas as outras bandas que vieram depois", a Bandaliera voltou ao palco do Theatro São Pedro na noite de sexta-feira passada para mais uma apresentação. Em 2022, Alemão Ronaldo e sua formação original de músicos já havia celebrado no mesmo palco seus 40 anos de trajetória, voltando agora para mais uma noite de rock tendo Thedy Corrêa e Rafael Malenotti como convidados. E como a data era dedicada ao Saint Patrick's Day, em sua primeira comemoração do Multipalco, Malenotti se encarregou de conduzir o público e a banda para a rua ao final, dando sequência às comemorações embalados por cervejas artesanais e mais festa.