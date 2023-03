Bandaliera volta ao palco do Theatro São Pedro

Considerada por especialistas de música como uma das primeiras bandas de rock gaúcho, e que, segundo Thedy Corrêa, “abriu as veredas do rock para todas as outras bandas que vieram depois”, a Bandaliera voltou ao palco do Theatro São Pedro na noite de sexta-feira (17) para mais uma comemoração. Em 2022, Alemão Ronaldo e sua formação original de músicos já havia celebrado no mesmo palco seus 40 anos de trajetória. Na sexta-feira, retornaram com a força de sempre, proclamando os 41 anos da banda que segue exibindo vitalidade e competência. E com Alemão Ronaldo, o nosso Mick Jagger, em plena forma.

Integrando a troupe estavam o baixista João Guedes e Tavinho Fumagalli, na dupla de guitarras com Gabriel Guedes, na bateria Fábio Musklinho, que se integrou à banda em 1987 e a participação de Murilo Moura, no teclado. As composições de Fughetti Luz, ex-Liverpool e ex-Bixo da Seda seguem fornecendo os hits que embalaram a plateia de fãs de todas as idades que entoaram como mantras sucessos como Campo Minado, Me leva pra Casa, Nosso Lado Animal, Bye Flowers, Se você ficasse um pouco mais, e dezenas de clássicos do rock que surgem renovados nesta formação atual.

Duas participações especiais levantaram o público das cadeiras do teatro: Thedy Corrêa dividiu os vocais de Se você ficasse um pouco mais e Paz e Amor, e com Rafael Malenotti, em Campo Minado, levando a plateia ao delírio. E como a noite era dedicada à Saint Patrick em sua primeira comemoração do Multipalco, Malenotti se encarregou de conduzir o público e a banda para a rua e seguir comemorando o momento embalados pelas cervejas artesanais e os hambúrgueres do Luxo do Gaúcho que estenderam a celebração até mais tarde. Uma noite de puro rock’n roll.