Mostra Caminhos de Proust chega ao seu final

Ao apagar das luzes de uma das exposições mais importantes já realizadas em Porto Alegre, “Caminhos de Proust - Cem anos depois”, na Biblioteca Pública do Estado, com curadoria do médico e escritor gaúcho, Gilberto Schwartsmann, foi lançado o catálogo da mostra, nesta quinta-feira (16).

A exposição que se encerra neste sábado, dia 18 de março, teve raridades expostas, como originais do autor de “Em Busca do Tempo Perdido”, fotos, documentos, cartões postais, pinturas e diversas edições de obras de Marcel Proust que teve sua primeira tradução no Brasil feita pelo poeta Mario Quintana que também participa da mostra. Tudo isso está no catálogo entregue ao público na noite de quinta-feira.

Ao final da solenidade, o integrante da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, foi agraciado com a Medalha dos 100 anos do Prédio da Biblioteca, entregue pelas mãos da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Em seu pronunciamento, destacou a importância da realização da exposição que foi notícia nacional e que teve a presença de diversos nomes importantes da cultura e da arte brasileira em sua visitação. O ator Zé Adão Barbosa fez algumas interferências recitando frases e trechos de livros do autor.

Participaram da cerimônia, além do curador e ex-presidente da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado (AABPE), Gilberto Schwartsmann; a diretora da BPE, Ana Maria Soares; o jornalista Juremir Machado da Silva; o professor Sérgius Gonzaga; o artista visual Carlos Carrion de Brito Velho; o secretário de Cultura de Porto Alegre, Henry Ventura; o presidente da Associação de Amigos da BPE, Alcides Stumpf, entre outras autoridades e amigos da biblioteca.

Madeleines e memória afetiva

À entrada, Proust, em tamanho natural, recebe os visitantes, que também podem saborear as famosas madeleines que acionavam a memória afetiva do escritor. O fenômeno da memória involuntária foi reproduzido, cientificamente, em espaço coordenado pelo Instituto do Cérebro da PUCRS (InsCer).

Uma grande linha do tempo perpassa toda a exposição, que vai desde a Guerra Franco-Prussiana, passando pelo caso Dreyfus, a Comuna de Paris e a Primeira Guerra Mundial, numa contextualização histórica, política e sociocultural, que retrata uma época de grandes transformações, período no qual também viveram Freud e Einstein.