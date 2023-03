Arte & Design

A abertura de duas novas exposições, iniciando com um bate-papo com Eleone e Mariana Prestes sobre a Semana de Design de Milão, movimentaram a Gravura Galeria de Arte, na semana que passou. A exposição Constructo, de Lygia Vasconcellos e a mostra Atlântida Arte, exibida durante o verão no Litoral Norte, concentraram muitos nomes conhecidos e admiradores, principalmente do trabalho de Lygia. O workshop da designer Mariana Prestes e de Eleone Prestes aproximou profissionais da área e interessados na mostra internacional de Milão que podem ter o auxílio da dupla para acompanhamento virtual e presencial.

Eternizada

Suzana Saldanha e Fernando Baril

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

Enquanto a atriz Suzana Saldanha desfilava pela Imperadores do Samba, na passarela do Porto Seco, no domingo, dia 5 de março, encarnando a lendária Eva Sopher, em homenagem ao Theatro São Pedro, o pintor Fernando Baril finalizava em sua casa o retrato que sintetizava a vida da atriz. Baril se inspirou na longa trajetória de sucesso de Suzana, oriunda do Grupo Província até a conquista de um Kikito, em Gramado, suas viagens e atuações pelos palcos e televisão cariocas. Retratada por Gilberto Perin, amigos dos tempos da peça Love, Love, Love, de Luiz Arthur Nunes, Suzana recebeu seu quadro na casa do pintor no fim de semana passado, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Country Club

O Torneio de Abertura 2023 IESA BMW de golfe, no Porto Alegre Country Club, ocupou o sábado passado cuja premiação ocorreu ao fim do dia com a participação de Karime Costalunga e Vinícius de Sottomayor Biffignandi.

Aquecimento

Para entrar no clima de St Patrick's Day, festa irlandesa comemorada em 17 de março, o Moishe's Deli, espaço no estilo comida de rua dedicado à gastronomia judaica, preparou um aquece para esta quinta-feira, para experimentar o drink que será servido no Dia de São Patrício, na sexta. A edição limitada de Gin Tônica verde será preparada nos dias 16 e 17, numa versão de 400ml. O Moishe's Deli fica no Rio Branco e recebe os clientes com mesinhas na rua, um charme.

O que vem por aí