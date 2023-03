Ospa em Movimento

O maestro Evandro Matté apresentou na quinta-feira passada, na sala de concertos de câmara da Casa da Ospa, a programação da orquestra para 2023. O detalhamento revelou os eventos musicais, que incluem, ópera, música de cinema, concertos gratuitos, grandes encontros de solistas e maestros convidados, concertos didáticos, música de câmara, entre outras atividades previstas ao longo do ano. A estreia da ópera I Pagliacci com a participação do Grupo Tholl e a montagem de Os Bacharéis, de Simões Lopes Neto, com estreia prevista para setembro e apresentações no Teatro Sete de Abril, em Pelotas, foram algumas das novidades comentadas pelo maestro e por Simone Adriano, presidente interina e superintendente administrativo-financeira, da Ospa. Na ocasião, o pianista André Carrara e o oboísta Érico Marques Cunha interpretaram "Sonata para Oboé e Piano", de Camille Saint-Saëns.

Para criar o novo cardápio em homenagem ao aniversário de Porto Alegre, para o restaurante-experiência, ACASA, o chef Ricardo Dornelles se inspirou em características e costumes da Capital, em criativas releituras. Em suas quatro opções, o menu degustação oferece o arroz de carreteiro feito com costela assada, o tartare de vegetais, com referência à feira ecológica do Bom Fim, o camarão na moranga em versão estilizada, o creme de siri com ovas feitas de alga e apresentado dentro de uma latinha de caviar, entre outras delícias, em uma atmosfera contemporânea com sabor local. O quindim com café, inspirado na preferência do poeta Mario Quintana, recebeu uma leitura inusitada com a iguaria mergulhada em uma redução de café servido em xícara apropriada. Uma experiência, de fato, surpreendente.

Um time de grandes mulheres das artes estará reunido neste final de semana para apresentar a ópera feminina Suor Angélica, de Puccini, no Theatro São Pedro. As pianistas Eiko Senda e Karin Engel, a diretora Camila Bauer, a coreógrafa Carlota Albuquerque e mais Liane Venturella nos figurinos e um time das melhores vozes gaúchas, interpretarão o libreto como uma homenagem ao mês dedicado às mulheres. Ao final do espetáculo, um coquetel em torno da exposição fotográfica Olhares sobre nossas irmãs, com trabalhos de diversas mulheres, será oferecido no foyer do teatro.

