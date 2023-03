Espaço de Lazer e Cultura

A abertura da Mostra Fotográfica Pop Cars, do fotógrafo Eduardo Scaravaglione, na quarta-feira desta semana, marcou o início das atividades culturais da nova Casa Pátria, instalada em um amplo sobrado adaptado como bar e espaço de lazer. Com o andar superior reservado para exposições, a galeria inaugurou com fotos de carros antigos, paixão do fotógrafo que também é presidente do Veteran Car Club do Brasil no Rio Grande do Sul e autor de livros que tem os carros como tema. A noite teve ainda a participação do poeta Henrique Veber e do músico Oly Jr. Além dos drinques personalizados, os bolinhos da casa feitos na hora, são outro atrativo do local que conta com palco para shows, localizado em seu pátio interno.

Tânia Bian e Angela Wolf retomam na próxima terça-feira, dia 7 de março, os Cursos Integrados de Artes, ministrados na Pucrs com um vasto painel histórico-cultural em seus novos módulos. História Geral da Arte, Passo a Passo da História Antiga, História da Arte através dos Museus, Passo a Passo da Idade Contemporânea II, Arte e História do Brasil e Arte e História dos Balcãs, compõem as propostas para o primeiro semestre de 2023. Inscrições abertas pelo site da entidade.

Os fotógrafos Eurico Salis e Fernando Bueno

A Impresul Indústria Gráfica completou 55 anos de vida e 25 de parceria com o Instituto do Câncer Infantil do RS celebrado através do Calendário Impresul recentemente lançado. O Calendário Lugares Fantásticos 2023 conta com a colaboração dos fotógrafos Araquém Alcântara, Eurico Salis, Fernando Bueno, Fernando Dias, Leonardo Costa e Ita Kirsch. A tiragem impressa é doada inteiramente ao instituto para que a venda seja revertida em verba para a instituição.

Os 117 anos de fundação do Grêmio Náutico União serão comemorados no dia 1º de abril com show especial do músico Samuel Rosa, mais conhecido por liderar a banda Skank. O jantar terá o serviço elaborado pelo Buffet Betino e a discotecagem da festa, após o show, sob os cuidados do DJ Lê Araújo. Os convites já estão à disposição nas secretarias do clube.

Ana Tércia Rodrigues

Na quarta-feira, a contadora Ana Tércia L. Rodrigues se tornou a primeira mulher em mais de 70 anos a integrar a galeria dos ex-presidentes do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), aclamada por sua trajetória vitoriosa na entidade.

