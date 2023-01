Apesar de não ter entrado para o Guinness World Book como o Maior Churrasco do Mundo, o Paleta Atlântida foi superlativo em vários quesitos que extrapolaram a tentativa frustrada - por enquanto. Em mais de dois quilômetros, pelas areias de Atlântida, churrasqueiros de todas as latitudes do Estado e do exterior deram provas de suas qualidades e inventividade no sábado passado. Sob um sol impávido, o cenário era uma festa para os olhos, com churrasqueiras, parrillas, grelhas, fornos e estruturas de diversos tipos e formatos, inclusive rotatórios, com alguns beirando o espetacular. A famosa paleta teve disputa internacional, mas os peixes, jacarés, rãs e todos os tipos de carnes e frutos do mar também estiveram sobre as areias escaldantes. Marcos Beylouni, coordenador e chefe de produção do evento comentou com a coluna que já havia perdido a noção do total de carnes assadas, mas que ultrapassavam as 40 toneladas. "Valeu a pena a loucura", disse Beylouni. Para quem participou e se divertiu na peregrinação praiana, foi sim o "maior churrasco do mundo". Ano que vem tem mais.

Caminhos de Proust

Pedro e Bia Corrêa do Lago

TÂNIA MEINERZ/JC

Entrando em sua reta final de visitação, a mostra Caminhos de Proust, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, encerrará sua exibição no próximo dia 17 de fevereiro. Com curadoria de Gilberto Schwartsmann, a exposição de mais de 200 itens, parte deles cedidos por Pedro Corrêa do Lago, o maior colecionador de manuscritos da América Latina, e do acervo particular do curador, a exposição apresenta fotos, cartas e originais do autor francês, além de uma animação destinada às crianças, produzida especialmente para a mostra com locução do ator Zé Adão Barbosa. No segundo piso da biblioteca, é oferecido um chá com madeleines, hábito comum descrito no livro Em Busca do Tempo Perdido, do autor francês. A entrada é franca e a visitação é imperdível.

Moda em Foco

Julianna Fraccaro e Silvio Colombo

TÂNIA MEINERZ/JC

Com o objetivo de conectar a cadeia produtiva que envolve o setor do vestuário, confecção têxtil, calçados e acessórios o RS Moda 2023 teve lançamento na semana passada no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. A ideia de mostrar o novo formato e a retomada do evento reuniu lideranças e profissionais do setor, representantes de entidades empresariais e imprensa durante um coquetel. Silvio Colombo, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs), apresentou o projeto da feira que ocorrerá nos dias 11 e 12 de julho, no Centro de Eventos da Fiergs, realizado paralelamente ao Inspiramais.

