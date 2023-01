Coworking Gastronômico

Novas conexões na EliteDesign

As empresárias Flávia Sffair e Graziela Braga receberam arquitetos, decoradores, lojistas e integrantes do setor de arquitetura e design, para um brunch de apresentação da nova fase da Mostra EliteDesign que, em 2023, chega à sua sexta edição. Flávia assume sozinha, a partir de agora, a mostra de decoração e paisagismo, que ocorre anualmente no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - GPA. O evento está marcado para acontecer entre 12 de setembro e 12 de novembro. Com curadoria de Cezar Etienne e Jaqueline Zarpellon de Araújo, o encontro na Bella Decor House aproximou os profissionais da área das novidades da mostra que já apresentou uma nova logomarca e prevê novos espaços, incluindo outro circuito de circulação, dois cafés à beira do Guaíba e futuras conexões entre realizadores, público e lojistas.

Ao redor do fogo

O novo cardápio do Ruta Asado y Bar, especializado em parrillas, teve o comando do chef Jhonatan Marko, que ajudou a apresentar as novas opções em peixes e frutos do mar, como pirarucu, salmão e polvo assados. Igor Ribeiro, Vinicius Brittes e Mateus Cañellas, sócios do empreendimento, contaram com a experiência de Jhonatan na criação e apresentação das novidades durante jantar especial realizado esta semana. A inclusão dos peixes e do polvo no tradicional cardápio da casa, reconhecida pelas carnes, teve aprovação imediata pelo grupo de convidados da noite.