O Parador da Figueira Lounge & Bar - Iguatemi, novo espaço que abriga diversas operações de lazer e entretenimento, sob a figueira do Shopping Iguatemi, teve abertura festiva no fim da tarde da sexta-feira passada. Claus e Vanessa abriram a seleção de shows que contará com diversas atrações musicais, como Marmota Jazz, Luciano Leães - Blues, Jazz e New Orleans Piano, Tonho Crocco Trio, Workstation em Clássicos do Rock e Andrea Cavalheiro cantando Gal Costa. O parador estará aberto ao público até o dia 5 de março, entre 16h e 22h, contando com atrações gastronômicas e ate´um boliche.

Distribuído em três estúdios com iluminação especial e materiais de última geração referentes ao preparo e ao condicionamento físico, o Just Burn Club, abriu suas portas na última terça-feira, na Capital, inovando em seu conceito de clube boutique fitness. O casal de empresários, Pedro Stürmer e Thais Behar, investiram cerca de 2 milhões de reais no empreendimento que já entrou em funcionamento com aulas coletivas em um estilo ainda inédito no Brasil, com ambientes escuros, iluminação especial, temperaturas mais baixas e aparelhos de alta tecnologia. We Ride, We Run e We Sweat são os temas das salas-estúdios que apostam em novas técnicas de ambientação e formatação.

O Fierro7 Parrilla reviveu o som e as histórias da célebre casa noturna Encouraçado Butikin, na semana passada, quando Claudinho Pereira e Jorginho Schuler receberam convidados para o lançamento do CD comemorativo Butikin 70 Disco Night, trazendo uma seleção musical escolhida pela dupla. Ao lado do experiente Ernesto Pereira, responsável pelas escolhas dos assados para a ocasião, a noite teve a presença de Cida Pimentel, Marco Abreu, Biba Alvarez, Preta Pereira, Ralf Schinke e muita gente que viveu os anos dourados em que o local foi o templo da boemia porto-alegrense e da vida social e cultural por quase 40 anos.

