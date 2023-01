O Kobra da Street Art

Eduardo Kobra, muralista nascido em São Paulo, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos de grande porte espalhados por 35 países e em mais de 200 metrópoles, esteve em Porto Alegre para realizar seu primeiro painel público. Na entrada da noite de segunda-feira, Kobra foi recebido pela imprensa local e convidados da ABF Developments para um avant-première do mural instalado na parede externa do Quattro 4D Premium Lofts, no 4º Distrito. Inspirado pela figura do tradicionalista Paixão Côrtes, após pesquisa em sua vida e obra, a imagem será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 25. Com uma dimensão de 10m por 16m, o esboço da pintura teve a chancela da família de Paixão Côrtes, que foi conferir a homenagem. Em conversa com a coluna, Kobra comentou sobre a ideia de instalar um núcleo de seu Estúdio Kobra por aqui para desenvolver seu trabalho na Capital.

Contagem Regressiva

Ricardo Jornada e Angelo Boff

LUIZA PRADO/JC

Faltando 100 dias para a abertura oficial do Pontal Shopping, executivos do empreendimento receberam a imprensa para um almoço no DoubleTree by Hilton, na terça-feira,. Angelo Boff, sócio-diretor da SVB Par; Ricardo Jornada, diretor da SVB Par e Mário Almeida, coordenador de Administração Geral do Grupo AD; adiantaram algumas das novidades do complexo, que deverá ter suas portas abertas em 26 de abril. O almoço seguiu com uma visita ao DoubleTree by Hilton, que já opera em sistema de soft open..

Renovação na ALJ

Com a posse da nova diretoria, a Associação Leopoldina Juvenil conta, desde a última segunda-feira, com Paulo Corazza na presidência do clube, tendo como vice-presidentes Roberto Corrêa da Silva, como vice social e cultural; Luiz Augusto Portal, vice de administração e finanças; e Roberto Majó de Oliveira, nos esportes. Após a solenidade no Salão Vila Rica, a cerimônia teve sequência com coquetel comemorativo no Salão Boa Vista, que registrou a presença de vários ex-presidentes como Sérgio Juchem, Pedro Brönstrup, Ieda Berlim, Gilberto Petry, João Paulo Leal, Eduardo Machado, Gustavo Caleffi, Angelo Caleffi e Alberto Guerra.

Tour Internacional