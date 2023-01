Muralista Eduardo Kobra inicia nova obra em Porto Alegre

Ivan Mattos

Eduardo Kobra, artista e muralista paulista, um dos mestres da street art, reconhecido internacionalmente por seus projetos de grande porte espalhados por 35 países, em mais de 200 metrópoles, está em Porto Alegre para realizar seu primeiro painel público. Anteriormente Kobra retratou o poeta Mario Quintana, em um novo prédio do Colégio Farroupilha. Na entrada da noite de segunda-feira (16), o muralista foi recebido pela imprensa local e mais alguns convidados da ABF Developments para um avant-première do mural que dominará a parede externa do empreendimento gaúcho, no 4º Distrito. Inspirado pelo trabalho e imagem do folclorista e compositor Paixão Côrtes após pesquisa em sua vida e obra, a imagem terá sua finalização ainda essa semana pelo artista e sua equipe. Com uma dimensão de 10m x 16m, o esboço da obra teve a chancela da família de Paixão Côrtes que foi conferir a homenagem durante um coquetel que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo. Em conversa com a coluna, Kobra comentou da ideia de instalar um núcleo de seu estúdio em Porto Alegre para desenvolver seu trabalho na Capital. Em suas cores e imagens hiper-realistas, Kobra já retratou inúmeras figuras públicas e celebridades mundo afora, como Ayrton Senna, Frida Kahlo, Chico Buarque, Tom Zé, Albert Einstein, Ariano Suassuna, Salvador Dalí, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Michael Jackson, Andy Wharol, além de intervenções em cenários políticos, como o recente mural que pintou na ONU, em Nova Iorque, resultado de uma votação de mais uma centena de países que indicaram seu nome para a execução.