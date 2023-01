Versatilidade em Foco

Os empresários André e Paulo Geremia foram os anfitriões na noite da última quinta-feira, quando inauguraram oficialmente uma nova operação do Expresso Di Paolo, instalada na avenida Protásio Alves. Tendo a versatilidade como meta, o novo empreendimento teve abertura festiva com a Confraria de Pedro Ernesto Denardin e o Show dos Esportes em transmissão ao vivo do local do programa esportivo de rádio. Durante o evento,circularam entre os convidados, petiscos e especialidades originais do cardápio da casa, além pizzas de fermentação natural, que se tornaram as mais requisitadas da noite. O novo empreendimento deu a largada para as novidades do grupo Di Paolo para 2023, que prometem outras realizações dentro e fora do Rio Grande do Sul.

Butikin Disco Night

O DJ e agitador cultural, Claudinho Pereira, juntamente com seu amigo Jorginho Schuler, estará amanhã no Fierro7, celebrando o lançamento do disco em vinil que comemorou os 10 anos do Encouraçado Butikin, lançado nos anos 1970. Esse disco foi um marco como primeiro LP de coletânea de uma casa noturna do Rio Grande do Sul e a primeira seleção de uma playlist de Claudinho. Os convites adquiridos para esta noite valerão um CD contendo uma playlist dos melhores hits daquela época.

Glauco Tropical

Glauco Rodrigues - Tropicália

ACERVO MARGS/DIVULGAÇÃO/JC

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) está apresentando a exposição "Glauco Rodrigues-Tropical". O trabalho do pintor notabilizado por pertencer ao Grupo de Bagé - que foi integrado por artistas como Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves e Carlos Scliar - e aos Clubes de Gravura criados nos anos 1950, pode ser revisto nesta mostra que explora os temas da brasilidade e de seu traço pop. Com curadoria de Francisco Dalcol, diretor-curador do MARGS, e de Cristina Barros, a mostra ficará em exibição até 16 de abril, ocupando duas salas no 2ª andar do MARGS. Vale a visita.

Fotolegenda



LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Magda Beatriz e Andrea Martins na primeira edição do Ora Felice, no Peppo Cucina, que já tem mais duas edições confirmadas para os meses de fevereiro e março.

O Que Vem Por Aí