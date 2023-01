Universo Venzon

No ateliê de André Venzon, artista visual, produtor e curador de arte, parecem estar guardados todos aqueles objetos, brinquedos, imagens, símbolos e elos que pareciam perdidos, mas, que, sob a sua criatividade, aparecem ressignificados. É um mergulho prazeroso em um universo que, segundo o curador Nicolas Beidacki ao analisar o trabalho de Venzon, disse "tudo que falta no mundo lhe preenche". Instalado no mezanino da oficina de automóveis do pai, no 4º Distrito de Porto Alegre, Venzon desenvolve sua arte a partir dos tapumes, em sua cor rosa e interferência na cidade que se tornaram ponto de partida para o alargamento de uma expressão individual e "repleta de utopias, visões da infância, memórias dos irmãos, pais amigos e amores. É 'um rosa' para dentro", define Beidack. O ateliê de Venzon integra o Distrito Criativo, marco na revitalização do 4º Distrito como polo de diversão e gastronomia da Capital.

Combo de delícias

Nikô Sushi

A abertura do Nikô Sushi Club, na Casa Prado, fazendo esquina com a Pizzaria Santi, famosa por ser uma das melhores e mais autênticas pizzas napolitanas de Porto Alegre, formou um combo de sabores inigualáveis para este tórrido verão. Contemplando distintos paladares e gostos, a novidade em culinária japonesa, aberta em 25 de novembro, em estilo retrofuturista, só veio à somar ao espaço da galeria que tem se revelado uma ótima opção para as noites porto-alegrenses na praça Maurício Cardoso. Os irmãos Mariano e Camillo Scorpaniti, este último o pizzaiolo e o assistente Paulinho Umpierre, são os responsáveis pela Santi que assa as pizzas em forno à lenha, e serve as iguarias como nos mais autênticos lugares do gênero onde é recomendável degustar as fatias com as mãos, apenas com a ajuda de guardanapos.

O que vem por aí

A Posse da Nova Diretoria da Associação Leopoldina Juvenil será na próxima segunda-feira, dia 16, às 20h, no Salão Vila Rica, onde Paulo Corazza assumirá como o novo presidente do clube. A cerimônia de Avant-première do Mural do Galpão e Pré-lançamento dos Premium Lofts da ABF Developments nesta segunda-feira, marcará também o início da pintura de um mural de Eduardo Kobra que estará presente no evento. Neste sábado, em Atlântida, Valentina Torres e Betinha Schultz estarão expondo peças de suas marcas na L'Arrivé Garden, durante o Sunset Solidário, com parte da renda destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer.

De casa nova

Flávio Leite

