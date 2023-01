Assado na praia de Atlântida quer bater recorde do Guinness World

Ivan Mattos

Com o objetivo de figurar no Guinness World Records como o maior churrasco do mundo em número de assadores simultâneos, o Paleta Atlântida 2023 irá ocupar a beira da praia de Atlântida no próximo dia 28 de janeiro. Para isso, os empresários Felipe Melnick e Marcos Beylouni, idealizadores do churrasco coletivo que chega à sexta edição, terão a conferência oficial da publicação de recordes mundiais durante a realização do evento, cuja estrutura será distribuída por dois quilômetros, com paradores, lounges, setor infantil e segurança própria. O Paleta Atlântida 2023 contará com assadores profissionais do Peru, Austrália, Argentina e Estados Unidos, além da tradicional competição da melhor paleta de ovelha, que dá nome ao evento. "Em 2024, queremos reunir os campeões mundiais de todas as categorias e de federações, transformando o Paleta Atlântida na 'Champions League' do churrasco, com um troféu especial", diz Luciano Leon, CEO do evento, que espera um público de 60 mil pessoas circulando neste ano pelo evento.