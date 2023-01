Noite de Réveillon

Paulo Kolberg Bing e Claudia Scheer Bing e Alberto e Helga Koehler, ao lado da diretoria completa, participaram da rápida cerimônia de reeleição da atual diretoria que segue por mais dois anos à frente do GNU.

Tanto os convidados do salão União que participavam da ceia elaborada pelo Buffet Bettino, quanto os da festa na área externa da piscina que se iniciou às 23h, assistiram à queima de fogos ao romper da meia-noite.

O Grêmio Náutico União reeditou em sua sede Alto Petrópolis a festa da passagem de ano em mais uma noite prestigiada por sócios e convidados distribuídos em duas opções para os festejos, abrangendo a quase totalidade do clube.

A chegada de 2023 foi amplamente comemorada tanto na Capital quanto no Litoral Norte na noite do sábado passado.

Brindes na Praia

Em uma noite de temperatura amena, o Réveillon em Atlântida foi marcado por inúmeras festas residenciais, muitas com música ao vivo e queima de fogos particulares, no momento da virada do ano.

À beira-mar, um grande público foi assistir aos fogos e levar suas oferendas com pedidos para o novo ano que se iniciava.

Carlos e Walderez Uebel, juntamente com os filhos Paulo e Juliane, ela com o esposo Hiddo van Voorst tot Voorst e seus filhos, vindos de Viena e, mais Tânia Bian e Leopold com a pequena Maria Victoria e Bruna, brindaram a chegada de 2023.

Em sua casa de Atlântida, Gilberto e Suely Petry (foto acima) receberam apenas familiares e amigos mais chegados para uma ceia exclusiva em torno de bacalhau às natas e brindes de champanhe.

Tânia Bian, Leopold Bian e Bruna Petry Bian com Maria Victoria também festejaram o Ano Novo.