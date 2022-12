Por onde andei

Ivan Mattos

A retomada dos eventos sociais, culturais e empresariais, suspensos durante a pandemia, começou a tomar fôlego a partir de março, timidamente no início, com energia redobrada ao longo do ano. Na profusão das coisas acontecidas, seria impossível e ainda assim, inútil, pinçar as mais importantes. Portanto, percorremos arquivos e memórias em busca de uma seleção que pudesse significar o ano que passou. Entre posses, comemorações, lançamentos, estreias, shows, coquetéis exposições, desfiles e homenagens, a pesquisa resultou em uma galeria de fotos nem sempre aproveitada na edição impressa. A página faz um resgate, com a colaboração especial da fotógrafa Tânia Meinerz, que registrou presenças e momentos exclusivos para a coluna. Esperando um novo ano ainda mais movimentado e profícuo, nos despedimos de 2022 desejando saúde e prosperidade para todos em 2023. Feliz Ano Novo!