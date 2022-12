A Pulsação da Arte

Ivan Mattos

A tarde do último sábado marcou a abertura da mostra PULSE: Rogério Nazari e Telmo Lanes - Trajetórias 1976-2022, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), constituída por pinturas, xerografias, fotografias, instalações e registros de performance, pertencentes aos acervos dos artistas e ao museu. Disposta em quatro espaços expositivos, desde o foyer do Margs, com a recriação da instalação O Remorso, apresentada em 1986, produzida pela dupla, a mostra faz um recorte no tempo alargando a compreensão e a força das imagens produzidas pelos artistas que possuem uma longa e profícua parceria de trabalho. A recriação da sala de autoria dos dois, que integrou a 19ª Bienal de São Paulo e a Performance e Instalação de pinturas e rock complementam a exposição que permanece aberta à visitação até 14 de maio de 2023.