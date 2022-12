Repórter Jefferson Klein recebe Prêmio Destaque do Ano no Setor de Energias Renováveis

Celebrando o potencial de crescimento do mercado de energia renovável no Estado, o Sindicato de Energia do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), que está comemorando uma década de atividades este ano, promoveu na noite desta quarta-feira (7), na Associação Leopoldina Juvenil, um jantar comemorativo para a outorga do Prêmio Destaques Renováveis e também para o lançamento do Observatório do Sindienergia-RS. A noite reuniu representantes de mais de 100 empresas ligadas ao setor e outros segmentos, como agências de fomento, ONGs, consulados e embaixadas. O presidente Guilherme Sari recebeu à entrada do clube a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann que representou o governador Ranolfo Vieira Júnior; o secretário de Agricultura, Domingos Antonio Velho Lopes; o secretário de Desenvolvimento, Joel Maraschin e demais convidados que vieram de vários Estados do País.

O Jornal do Comércio foi representado por seu diretor de operações, Giovanni Jarros Tumelero; Stefania Jarros Tumelero, diretora de projetos do JC; Rosi Zomer, gerente comercial do JC, e pelo jornalista vencedor do Prêmio Destaques do Ano no setor de Energias Renováveis, Jefferson Klein. Ao todo foram premiados 35 integrantes da cadeia da energia renovável no Estado, com premiação especial para Irineu Boff, da Enerplan, como o Destaque Renovável. A diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindicato, Daniela Cardeal dividiu com Frederico Boschin e Rodrigo Rosa o cerimonial de apresentação da noite.

A lista de premiados inclui, Rogério Wallau, Alexandre Curvelo, Pablo Berger, Daniela Giacobbo, Celso Silva, Pedro Mallmann, Eduardo Takamori, Lucila Almeida, Daniela Cardeal, Juliana Pretto, Adriano Cunha, Rodrigo Sucesso, Adriane Petry, Jussara Mattuella, Jefferson Klein, Ricardo Pigatto, Frederico Boschin, Edgar Cardeal, Luiz Antônio Leão, Guilherme Sari, Marjorie Kauffmann, Afonso Aguilar, Jerônimo Goergen, Fernando Estima, Roberto Zuch, Odilon Duarte, Eberson Silveira, Igly Serafim, Paula Laguna e Irineu Boff. Giovanni Jarros Tumelero recebeu o destaque pela parceria do Jornal do Comércio com o Sindienergia-RS.

Sobre o Sindienergia-RS

O Sindienergia-RS representa a cadeia econômica formada pela categoria industrial da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como das empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora no RS. A atuação da entidade envolve: energia eólica, solar, hídrica, bioenergias, maremotriz, híbridas, geotérmica e hidrogênio verde. Hoje, a entidade conta com 63 empresas associadas, um amplo crescimento nos últimos anos, em 2019, eram apenas sete. “Nossa ideia é realizarmos cada vez mais ações, não somente para valorizar os associados, mas para trazê-los para perto da gestão”, ressalta a diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindicato, Daniela Cardeal.