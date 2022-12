Memórias e Divagações

Homem do Aço 2022

Na noite da quinta-feira passada, no Centro Empresarial DNA do Aço foi entregue a premiação Homem do Aço 2022 promovido pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul - AARS, durante jantar festivo reunindo as principais lideranças do setor. A empresa vencedora, voestalpine Meincol, de Caxias do Sul, foi representada pelos diretores Ermir Panazzolo e Antonio Cali que receberam o troféu do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin; do presidente da Associação do Aço do Rio Grande do Sul, José Antonio Fernandes Martins, e do presidente do Conselho Superior a Associação do Aço do Rio Grande do Sul, Adelar Santarem.