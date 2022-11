Cerimônia das Bandeiras

Ivan Mattos

A abertura oficial da Copa Los Andes 2022 - 76° Campeonato Sul-Americano por Equipes, ocorrida na terça-feira passada, no Porto Alegre Country Club, teve início com a apresentação das delegações dos 10 países participantes e a cerimônia de hasteamento das bandeiras, no green do clube. Um dos detalhes simpáticos da apresentação ficou por conta da presença das crianças que carregavam as placas com os nomes das delegações, todos alunos da escola de golfe do Country Club, a Handicap, ou seja, integrantes do projeto social desenvolvido pelo PACC que já revelou vários novos talentos do golfe. As equipes e demais convidados presentes participaram do coquetel comemorativo servido na área externa do clube, logo após o cerimonial de abertura, em que participaram a diretoria do Country Club, imprensa e convidados.